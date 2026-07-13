San Cataldo. I giocatori del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” in evidenza al Raduno di Risiko di Caltanissetta

SAN CATALDO. Dopo la fine del 9° torneo, l’inizio del nuovo semestre di amichevoli classificate, la partecipazione al torneo Multiclub con i Club di Risiko Ufficiali di Messina e Catania, la preparazione della seconda edizione del Torneo Scacchi & Risiko prevista nell’ultima settimana di questo mese, il mese di Luglio ha offerto ai giocatori del RCU Il Pifferaio un altro evento nel quale coniugare passione per il gioco del Risiko e amicizia. Il Raduno di Risiko di Caltanissetta che si è svolto in questo fine settimana Sabato 11 e Domenica 12 presso l’Hotel S.Michele del capoluogo nisseno.

All’evento di sono presentati 81 giocatori, alcuni da Regioni come Lombardia, Veneto, Lazio, Sardegna, Liguria, Puglia, e poi tanti siciliani provenienti dai Club di Risiko Ufficiali di Palermo, Messina, Acireale, Catania, Siracusa e naturalmente San Cataldo. Il Club verde amaranto ha schierato in campo 6 giocatori e giocatrici (Mariella Brucculeri, Ornella Turco, Gianluigi Orlando, Fabrizio Butera, Lillo Maira e Alessio Sansoni) che si sono confrontati con realtà molto più grandi e strutturate una fra tutte il Club di Risiko nisseno che ha messo in campo 22 giocatori e giocatrici.

Due sono state le giornate del Torneo. Il Sabato si sono svolte le 2 partite di qualificazione alla fine delle quali i primi 32 della classifica andavano alle semifinali e alle finali della Domenica. Il Club di San Cataldo si è comportato egregiamente riuscendo a piazzare nelle semifinali ben 3 giocatori sui 6 partecipanti (il 50 per cento) entrando nel podio delle compagini siciliane che sono riuscite nella stessa impresa.

Per quanto riguarda gli altri Club Siciliani, i due Club più numerosi la corazzata siciliana RCU Catania su 9 partecipanti ha avuto il piacere di vedere 6 suoi giocatori transitare alla seconda fase delle semifinali. Il Club di Messina su 2 giocatori ha visto il passaggio di 1 giocatore alla seconda fase. Il Club di Acireale su 9 partecipanti, 4 sono passati alle semifinali. Il Club di Siracusa su 5 partecipanti, 2 sono transitati alla seconda fase. Il Club campione nazionale di Palermo su 9 giocatori numericamente presenti, è riuscito a far passare alle semifinali 5 dei propri giocatori, il Club casalingo organizzatore di Caltanissetta su 22 partecipanti ha avuto 3 giocatori in semifinale ma a seguito della rinuncia di uno dei 3 il suo posto è stato preso da un giocatore di Palermo.

I Club Siciliani hanno complessivamente piazzato 23 giocatori in semifinale e i restanti 9 posti sono stati appannaggio dei 19 giocatori degli altri Club Nazionali partecipanti. A conclusione delle qualificazioni del Torneo e dei risultati raggiunti già nella prima giornata, il Club sancataldese acquisisce sempre più maggiore consapevolezza di essere sulla strada giusta per diventare un club sempre più competitivo e vincente. Ancor di più quando poi al termine delle semifinali giocate da Mariella Brucculeri, Gianluigi Orlando e Alessio Sansoni, proprio Gianluigi Orlando arriva addirittura in finale e gli altri due giocatori devono arrendersi per pochi punti ad avere la stessa possibilità.

Tra gli 8 finalisti del Torneo, dunque, anche un sancataldese doc come Gianluigi Orlando (nickname Kanidicaccia 22) alla sua prima esperienza di una finale in un grande torneo nazionale, alla quale arriva con risultati in crescita nelle partite giocate nel Club di appartenenza. Nella sua finale si è dovuto misurare con 1 giocatore di Siracusa, 1 di Catania e 1 di Acireale, nel frattempo arrivati in una finale tutta siciliana. Purtroppo per lui i dadi e l’andamento della partita non è stato favorevole per lui come nelle precedenti partite ed arriva quarto, ma un quarto posto davvero importante per lui e per tutto il Club verde-amaranto.

Per la cronaca la finale è stata vinta da Vittorio Musella del Club di Catania, mentre nell’altra finale, che si è aperta perché il Torneo con 80 giocatori e più decreta 2 vincitori anziché uno soltanto, si è imposto il palermitano Aurelio Mazzè, già campione nazionale 2018, che vince la finale che lo riporta al campionato nazionale 2027 con al tavolo 1 giocatore di Genova, 1 di Messina e 1 di Gerenzano.

Le attività del Risiko Club Ufficiale “Il Piffereaio” non si fermeranno per tutto il mese di Luglio. I giocatori verde-amaranto parteciperanno alle serate del Torneo Multiclub, unitamente ai Club di Messina e Catania, con organizzazione delle varie serate ogni Mercoledì di Luglio e anche Martedì 21 luglio, presso la sede di gioco della Nuova Locanda di San Cataldo, e sono in preparazione l’evento di Sabato 25 luglio, insieme al circolo degli scacchi ASD L’Alfiere di Caltanissetta, per la seconda edizione del torneo scacchi&risiko che si svolgerà presso il Pifferaio Magico dalle ore 16.00, e soprattutto l’evento nazionale del Master di Risiko, che si svolgerà presso la Nuova Locanda di San Cataldo Domenica 13 settembre prossimo.

Tutti gli eventi sono aperti a tutti gli appassionati di questo splendida realtà ludica, e per chiunque volesse partecipare alle serate di gioco si puo’ contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.