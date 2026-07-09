Renault cresce in Italia: ordini in forte aumento nel primo semestre 2026

(Adnkronos) – Nei primi sei mesi del 2026 Renault Italia consolida la propria presenza sul mercato nazionale con risultati in crescita sia nelle immatricolazioni sia nella raccolta ordini. Il costruttore francese ha totalizzato 51.248 autovetture e veicoli commerciali, registrando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025 e risalendo fino al quarto posto nella classifica delle vendite complessive. Ancora più significativo il dato relativo al canale privati, dove le immatricolazioni aumentano del 15,4%, confermando l'apprezzamento della gamma da parte della clientela italiana. Un altro indicatore positivo dell’andamento Renault riguarda la raccolta ordini, cresciuta del 35% proprio nel mercato dei clienti privati. Un risultato che lascia intravedere prospettive favorevoli anche per la seconda parte dell'anno, sostenuto da una gamma articolata e da una strategia che punta su elettrificazione e varietà di alimentazioni. Nel segmento B, tra i più importanti del mercato italiano, Renault continua a distinguersi grazie a un'offerta che comprende berline e SUV disponibili con motorizzazioni full hybrid E-Tech, GPL, elettriche e tradizionali. A guidare i risultati commerciali è Renault Clio, che ha già raggiunto circa 20.000 ordini, confermandosi tra i modelli più richiesti del marchio. Sul fronte dell'elettrificazione, Renault mantiene il secondo posto nel mercato italiano delle vetture full hybrid E-Tech, con immatricolazioni in aumento del 19% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Positivo anche il debutto della nuova Twingo E-Tech Electric, che supera i 1.000 ordini a soli due mesi dall'avvio della commercializzazione. Anche il comparto dei veicoli commerciali mostra un andamento superiore alla media del mercato. Nonostante il segmento registri una flessione del 4,4%, Renault cresce del 9,6%, incrementando la propria quota di mercato e conquistando il quarto posto tra i costruttori. Un risultato che conferma la solidità della strategia della Casa francese e la capacità di rispondere alle nuove esigenze di mobilità con una gamma sempre più completa ed elettrificata.

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