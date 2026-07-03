Caltanissetta, “Il baule dei ricordi”: emozioni e passione al saggio delle allieve di “Officine Danza”

Si è svolto il saggio conclusivo delle allieve della scuola “Officine Danza”.

Una performance artisticamente diretta dall’insegnante di danza Perla Barrile, che ha portato sul palco le sue allieve assumendo il ruolo di “comandante di bordo” di una squadra che, tra punte e mezze punte, ha saputo sorvolare emozioni, culture e luoghi perché la vita esiste solo quando il corpo si muove. Uno spettacolo che ha permesso allo spettatore di viaggiare in tutto il mondo aprendo, metaforicamente, un baule con tanti ricordi e permettendo di vivere emozioni intense attraverso le note musicali e i movimenti di danza.





















Si sono esibite, viaggiando tra Africa, Europa, Asia, Oceania, Antartide e America: Maria Lucia Tona, Aurora Inglese, Alessia Principe, Benedetta Falzone, Caparezza Sharyl, Falci Isabel, Infantino Ariel, Napoli Benedetta, Stuppia Aurora, Sanfilippo Marta, Ricottone Carla, Mammano Anna, Maniscalco Giorgia, Concas Sofia, Nocera Sofia, Dibuono Chiara, Falci Aurora, Grillo Sharyl , Tumminelli Clara, Timineri Asia, Lombardo M.Francesca, Montella Ludovica, Miraglia Francesca , Chiara Santasilia, Urrico Pia, Burgio Elisabeth, Costa Francesca, Salerno Ginevra, Guagenti Beatrice, Guagenti Benedetta, Seddio Silvia, Coppolino Giulia, Anzaldi Asia, Di Bella Carla, Melfa Sofia, Curatolo Valeria, Pelonero Sarah, Dalionese Alessia , Lombardo Ilaria e Sortino Gaia.Sul palco, come narratori, erano presenti anche Andrea Zimarmani e Roberta La Marca che interpretavano un aviatore e la nipote. Il percorso vissuto dalle danzatrici nell’arco dell’anno appena trascorso, poi rappresentato sul palco, è stato un viaggio straordinario fatto di impegno, passione e tanta energia. Coreografie che sono state arricchite dal bagaglio di esperienze vissute da ciascuna allieva perché viaggiare, oltre che con il corpo anche con la mente, cambia il modo di pensare e rende ciascuna persona un essere umano migliore.le coreografie sono state curate da perla barrile, giuseppe sollami e federico cravagna. Hanno contributo alla riuscita dello spettacolo: collaborazione coreografica Sofia Melfa, foto&video: Alberto Foresta, audio&luci mt-vision: Marco Tumminelli, grafiche & scenografie: Marco Cammarat

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