Auto finisce in una scarpata: quattro i feriti, tra cui una ragazza di 18 anni trasferita in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta

È di quattro feriti il bilancio di un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio nei pressi di via Matteotti, a Naro. Una Lancia Ypsilon, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in una scarpata. Alla guida c’era una ragazza di 18 anni, del posto, ferita gravemente dopo l’impatto.

La giovane, lanciato l’allarme, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sarebbero gravi. Feriti anche altri tre coetanei che si trovavano a bordo dell’utilitaria.

I tre passeggeri sono stati trasferiti negli ospedali di Agrigento e Canicattì. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Licata e i militari della locale stazione. (Grandangolo Agrigento)

