Il 14 luglio presentazione del libro “Caltanissetta. Città delle cento scalinate”

CALTANISSETTA. Si terrà martedì 14 luglio 2026, a partire dalle ore 18, a Caltanissetta presso la Scalinata di San Francesco – Duca degli Abbruzzi, l’incontro per la presentazione del libro “Caltanissetta, Città delle cento scalinate”, autori Mario Cassetti e Amedeo Falci, Edizioni Lussografica.
L’evento è patrocinato dal Comune di Caltanissetta e da Legambiente, coorganizzatori della manifestazione “Caltafiabetta – Scalinate da favola”.
Durante la presentazione saranno presenti, oltre agli autori del libro:
Walter Tesauro – Sindaco di Caltanissetta, Daniela Vullo – Soprintendente ai BB.CC.AA. di Caltanissetta, Fiorella Falci – Giornalista, Storica e Direttrice della Collana, Salvatore Vizzini – Dirigente Scolastico in quiescenza, Ivo Cigna – Animatore della manifestazione “Caltafiabetta – Scalinate da favola” .