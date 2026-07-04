Malore in acqua fatale per una donna di 74 anni: inutili i tentativi di strapparla alla morte

Una donna di 74 anni di origini ucraine è morta oggi a Mondello, la spiaggia di Palermo, mentre stava facendo il bagno, dopo aver accusato un malore.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che l’hanno vista in difficoltà. I bagnini l’hanno subito raggiunta e l’hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma senza successo.

Oltre ai sanitari del 118 che hanno dovuto constatare il decesso, sono arrivati nello stabilimento ai carabinieri e i militari della guardia costiera. E’ intervenuto il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo. (Giornale di Sicilia)