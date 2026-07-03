Serradifalco. Doppio appuntamento culturale il 13 e 15 luglio con le opere di Carmelo Salvatore Benfante Picogna

SERRADIFALCO. Doppio appuntamento culturale in programma a Serradifalco il 13 e il 15 luglio, dedicato alle più recenti opere di Carmelo Salvatore Benfante Picogna. Autore, dirigente scolastico, giudice onorario al Tribunale per i minorenni, psicopedagogista, giornalista pubblicista e studioso dei processi educativi, Benfante Picogna affianca da anni alla ricerca pedagogica un’intensa attività letteraria, nella convinzione che educazione e cultura rappresentino strumenti complementari per custodire l’identità di una comunità. Le due opere che saranno presentate dialogano infatti tra loro pur appartenendo a generi differenti.

La prima, “Echi (di pietre tonfanti)”, pubblicata dalla Carthago Edizioni di Catania, con il sostegno economico di Fondazione Sicana e SICILBANCA, è una raccolta poetica che attraversa il paesaggio siciliano trasformandolo in metafora della condizione umana. Le pietre, l’acqua, il vento, i silenzi, gli ulivi e la luce diventano presenze vive, capaci di custodire tracce di esistenze, memorie e interrogativi. Non si tratta di una poesia descrittiva, ma di una scrittura che cerca continuamente il significato nascosto delle cose, lasciando emergere il rapporto profondo tra uomo, tempo e territorio. Come osserva il magistrato Giovanbattista Tona che ha curato la presentazione del volume, la poesia non descrive semplicemente i luoghi: li ascolta. Gli “echi” richiamati dal titolo diventano così la voce delle pietre, della storia e delle generazioni che hanno abitato la Sicilia, restituendo al lettore una geografia interiore prima ancora che fisica.

La raccolta sarà presentata lunedì 13 luglio, alle 18:30, nel Cortile Duca. Dopo l’introduzione di Sergio Milazzo, presidente dell’Associazione culturale Serra del Falco e i saluti del sindaco Leonardo Burgio e del presidente di SICILBANCA e della Fondazione Sicana, promotori dell’evento, interverranno il magistrato della Corte di Cassazione Giovanbattista Tona, autore della nota critica, e la docente, critica letteraria e curatrice editoriale Enza Spagnolo. Le letture saranno affidate alla prof.ssa Maria Gabriella Venti e all’attore Peppe Minnella, accompagnati dalle musiche di Fabio Amico. Il secondo appuntamento, previsto mercoledì 15 luglio, alle 18:30, nella Piazzetta San Leonardo, sarà dedicato invece a “Cunti e scantu. Racconti della tradizione orale serradifalchese”, pubblicato dall’’Istituto comprensivo “Federico De Roberto” Edizioni di Zafferana Etnea.

L’opera nasce da un progetto di ricerca e recupero della memoria popolare finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito della Legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, che promuove la valorizzazione della lingua, della storia e della cultura siciliana. Non è quindi soltanto una pubblicazione editoriale, ma il risultato di un intervento istituzionale volto a salvaguardare un patrimonio immateriale destinato, senza adeguate iniziative di documentazione, a disperdersi. Attraverso racconti tramandati oralmente, leggende, superstizioni, filastrocche, modi di dire e testimonianze raccolte dalla viva voce degli anziani, Benfante Picogna nel suo volume ricostruisce un universo culturale che appartiene non soltanto a Serradifalco, ma all’intera Sicilia dell’entroterra. Il lavoro editoriale, curato dal dirigente scolastico Salvatore Musumeci e introdotto dalla prefazione dello scrittore Vito Lo Scrudato, restituisce valore scientifico e documentario a una tradizione che costituisce parte integrante dell’identità collettiva.

La presentazione sarà aperta dai saluti del sindaco Leonardo Burgio. Interverranno il curatore Salvatore Musumeci e la professoressa Maria Teresa Rizzo che, quest’ultima, insieme con la prof.ssa Maria Gabriella Venti e l’attore Peppe Minnella leggeranno alcuni racconti accompagnati ancora dalle musiche di Fabio Amico. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale on. Mimmo Turano.

Le due iniziative, promosse dall’Associazione culturale Serra del Falco con il patrocinio del Comune di Serradifalco e il coinvolgimento di istituzioni, scuola e mondo della cultura, propongono un’unica riflessione: una comunità continua a riconoscersi quando è capace di custodire le proprie parole. Quelle consegnate dalla poesia e quelle tramandate dalla voce popolare rappresentano due modi diversi, ma complementari, di abitare la memoria. In un tempo in cui la velocità della comunicazione rischia di rendere effimero ogni racconto, questi due libri ricordano che la cultura non consiste soltanto nel conservare il passato, ma nel renderlo nuovamente fecondo per il presente.