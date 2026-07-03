L’ing. Totino Saia è il nuovo coordinatore del Bomimo, il gruppo di Protezione Civile intercomunale composto da Bompensiere, Milena e Montedoro

Salvatore Totino Saia è il nuovo coordinatore operativo del gruppo intercomunale di protezione civile Bomimo che raccoglie al suo interno i comuni di Bompensiere, Milena e Montedoro.

L’assemblea lo ha eletto all’unanimità. Il neo coordinatore, già presidente del consiglio, oltre a vantare una lunghissima esperienza in seno all’amministrazione provinciale, è anche disaster manager e, negli anni, ha avuto modo di consolidare esperienze importanti in tema di protezione civile.

Totino Saia ha preso il posto del dimissionario Giovanni Saia. All’assemblea erano presenti il sindaco di Bompensiere Salvatore Virciglio e quello di Milena Claudio Cipolla. La gestione associata del servizio di Protezione Civile tra i Comuni di Bompensiere, Milena e Montedoro è il primo modello associativo del genere in Sicilia in quanto è la prima esperienza di gestione associata tra Comuni del servizio di Protezione Civile.

Il gruppo è nato tre anni fa per dare vita ad una gestione associata del servizio di Protezione Civile che consentisse una gestione sinergica delle emergenze nei territori dei tre Comuni del Vallone associando risorse umane, materiali e logistiche per metterle a disposizione nel momento in cui dovesse presentarsi un’emergenza da fronteggiare. In questi ultimi 3 anni il gruppo è cresciuto intercettando anche tanti finanziamenti finalizzati proprio alla sua strutturazione. L’Assemblea ha anche eletto il vice-coordinatore nella persona di Salvatore Garlisi. Il direttivo si comporrà anche dei volontari Giuseppe Diliberto, Pietro Falcone, Guido Ferlisi, Onofrio Raimondi e Arturo Petix.