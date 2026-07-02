Nissa. Claudio Costanzo è il nuovo allenatore dell’Under 16 Sperimentali

La Nissa ha annunciato l’ingresso di Claudio Costanzo nello staff tecnico del settore giovanile a partire dalla stagione sportiva 2026/2027. Tecnico in possesso della licenza UEFA B, Costanzo assumerà la guida dell’Under 16 “Sperimentali, mettendo a disposizione dei giovani calciatori un bagaglio di esperienza costruito in oltre vent’anni di calcio, prima da giocatore e successivamente da allenatore. Classe 1993, cresciuto calcisticamente nella NISSA ha esordito giovanissimo in Serie D e ha successivamente vestito le maglie della Reggina Primavera, Foligno, Santhià, Varesina, Seregno, Sancataldese, Pro Livorno, Cuoiopelli e Massese, collezionando numerose stagioni tra Serie C, Serie D ed Eccellenza.

Conclusa la carriera da calciatore, il tecnico di Marianopoli ha intrapreso quella da allenatore, conseguendo nel 2019 la licenza UEFA B. Negli ultimi anni ha guidato i settori giovanili di Pro Livorno e Cuoiopelli, affiancando il lavoro con la Prima Squadra del Livorno Calcio Femminile, maturando esperienze sia in Eccellenza sia nel campionato di Serie C femminile. L’approdo nel settore giovanile biancoscudato rappresenta una nuova tappa del suo percorso tecnico, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dei ragazzi dell’Under 16 “Sperimentali” attraverso un percorso fondato su competenza, formazione e valorizzazione del talento.