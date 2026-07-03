Mondiali, Portogallo-Croazia – Match in diretta

(Adnkronos) – Portogallo e Croazia si affrontano a Toronto oggi, 3 luglio 2026, nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Cristiano Ronaldo da una parte, Luka Modric dall'altra: in palio, un posto negli ottavi di finale del torneo. Chi vince, sfida la Spagna che ha battuto l'Austria per 3-0.
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(Adnkronos) – Portogallo e Croazia si affrontano a Toronto oggi, 3 luglio 2026, nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Cristiano Ronaldo da una parte, Luka Modric dall'altra: in palio, un posto negli ottavi di finale del torneo. Chi vince, sfida la Spagna che ha battuto l'Austria per 3-0.