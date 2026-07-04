La Nissa ha depositato regolarmente la domanda di iscrizione al campionato di serie D 2026/2027

La NISSA F.C. ha reso noto che, nella giornata di ieri, grazie alla generosità del patron ed al grande impegno del suo vice, ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2026/2027, adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa federale, compresa la presentazione della fideiussione e della restante documentazione richiesta.

Un risultato raggiunto in tempi praticamente record, considerato che la finestra per la presentazione delle domande si è aperta proprio nella giornata di ieri. L’amministratore unico Antonio Marrone ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento al Segretario Generale, Maurizio Lamendola, per la costante disponibilità dimostrata a qualsiasi ora del giorno, per la professionalità e per aver affrontato questa vera e propria corsa contro il tempo con grande spirito di dedizione, abnegazione e senso di appartenenza ai colori della Nissa. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)