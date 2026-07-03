Iran, la proposta Usa a Teheran: fondi scongelati per evitare pedaggi nello Stretto di Hormuz

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Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati, se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Donald Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello Stretto. Gli Usa insieme all'Oman hanno promesso, durante i colloqui indiretti, di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Durante i negoziati a Doha, secondo quanto riferito gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, nel quadro delineato dal Wall Street Journal, avrebbero proposto all'Iran uno scambio: rinunciare alle proprie pretese di controllo dello stretto e al pagamento dei pedaggi in cambio dello sblocco di miliardi di dollari di fondi congelati. Ma l'Iran ha fatto intendere che la ricompensa non è sufficiente per far cambiare posizione. Hormuz "è sotto il comando dell'Iran" e non degli Usa, ha scritto al suo ritorno da Doha il negoziatore iraniano, il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi. In definitiva, l'Iran vuole imporre un pedaggio per ogni nave che attraversa lo stretto in cambio di servizi come la sicurezza e spera di ottenere la maggior parte dei 40 miliardi di dollari annui che potrebbe generare. Ma la richiesta è stata respinta dagli Stati Uniti e dai suoi vicini del Golfo.

I negoziatori stanno invece valutando una proposta alternativa proveniente dall'Oman, che detiene i diritti sulla parte meridionale dello stretto. Secondo questo piano, i servizi marittimi verrebbero finanziati tramite un fondo costituito da donazioni volontarie, stando a quanto hanno affermato al Wsj funzionari a conoscenza dei colloqui. L'Oman ha avviato colloqui con compagnie petrolifere e di navigazione per valutare la loro disponibilità a contribuire al fondo, hanno affermato le fonti, ma l'Iran si è finora opposto alla formula proposta, in quanto non prevederebbe il pagamento di commissioni. Secondo quanto riferito al Wsj dai funzionari, le nazioni del Golfo nutrono dubbi sulla fattibilità del piano, poiché l'Iran non dispone di attrezzature sufficienti per gestire lo Stretto. "L'Iran sta cercando di aprire lo stretto alle proprie condizioni e non vuole rinunciare alla leva che ha acquisito", ha affermato Sanam Vakil, direttore del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa presso Chatham House, un think tank londinese. Ma "Teheran può destabilizzare lo stretto più facilmente di quanto possa gestirlo in modo sostenibile'', ha affermato. I negoziatori statunitensi hanno ricevuto la proposta, ma nutrono delle perplessità che intendono sollevare con l'Oman, ha affermato una persona a conoscenza del punto di vista di Washington. Un'altra fonte ha aggiunto che il piano potrebbe comunque essere interpretato come una sorta di pedaggio a vantaggio dell'Iran.



La disponibilità americana al dialogo e alla trattativa "non è illimitata", proprio come la pazienza di Trump, ha avvertito l''ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Michael Waltz, rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "L'Iran non può tenere in ostaggio l'economia mondiale e non possiamo permettere che lo faccia", ha dichiarato Waltz nel corso di una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza, accusando Teheran di ostacolare la navigazione nello Stretto di Hormuz e di bloccare il transito di navi dirette a diversi Paesi, tra cui carichi di "fertilizzanti per gli agricoltori in Africa, aiuti per il Sudan, carburante per il Giappone". Il diplomatico ha quindi chiesto a Teheran di cessare le azioni contro i Paesi vicini e di garantire la libertà di passaggio nella rotta strategica, ricordando che l'agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo stima possibili effetti di lungo periodo su 61 economie in via di sviluppo. Pur lasciando aperta la porta a una soluzione diplomatica, Waltz ha ribadito di non poter "sottolineare abbastanza che una reale e trasformativa opportunità positiva per la nazione e il popolo iraniano è sul tavolo. Ma la pazienza del presidente Trump non è illimitata".

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