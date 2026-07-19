E’ morta Jennifer Finch, la bassista delle L7 aveva 59 anni

(Adnkronos) – Jennifer Finch, conosciuta anche come Jennifer Precious Finch, bassista delle L7 e figura di riferimento della scena punk rock americana, è morta sabato 18 luglio all'età di 59 anni. La notizia è stata resa nota dalla band sui social, che nelle scorse settimane aveva annunciato la diagnosi di una forma aggressiva di tumore al cervello, spiegando che la musicista non avrebbe potuto partecipare al tour d'addio del gruppo a causa delle sue gravi condizioni di salute. In un commosso messaggio, le L7 hanno ricordato Finch come "un'amica, una sorella e una compagna di band" il cui spirito, l'umorismo e la creatività hanno contribuito in modo determinante a definire l'identità del gruppo. "Jennifer era un'originale autentica, che ha sempre vissuto seguendo le proprie regole. Il suo impatto sulla musica, sull'arte e sulle persone che l'hanno conosciuta è incalcolabile", hanno scritto le musiciste. Nata a Los Angeles il 5 agosto 1966, Jennifer Finch aveva iniziato la sua carriera musicale nella metà degli anni Ottanta, militando prima nelle Sugar Babydoll, formazione che comprendeva anche Courtney Love e Kat Bjelland, e successivamente nelle Pandoras. Nel 1986 entrò a far parte delle L7 come bassista e seconda voce, contribuendo in maniera decisiva alla crescita della band e accompagnandola nel periodo di maggiore successo. Con Finch in formazione, le L7 pubblicarono album diventati punti di riferimento del rock alternativo come "L7" (1988), "Smell the Magic" (1990), "Bricks Are Heavy" (1992) e "Hungry for Stink" (1994). Il gruppo, nato a Los Angeles nel 1985, si impose sulla scena internazionale grazie a un sound che univa punk, grunge e metal, affermandosi con brani come "Pretend We're Dead", "Shove", "Andres" e "Fuel My Fire".

Nel 1995, dopo la morte del padre adottivo, la musicista aggiunse il nome "Precious" al proprio cognome artistico come omaggio alla sua memoria. L'anno successivo lasciò le L7, senza che venissero mai chiarite pubblicamente le ragioni della separazione. Dopo l'uscita dal gruppo fondò gli OtherStarPeople insieme a Xander Smith, pubblicando nel 1999 l'album "Diamonds in the Belly of the Dog". Nel 2002 diede vita ai The Shocker, progetto con cui partecipò anche al Warped Tour e pubblicò un ep e un album. Nel 2014 tornò nelle L7 per la reunion della formazione storica, partecipando ai tour internazionali e alla realizzazione dell'ultimo disco della band, "Scatter the Rats", uscito nel 2019. Parallelamente alla musica, Jennifer Finch coltivò una lunga carriera come fotografa. Fin dall'adolescenza documentò la nascente scena punk di Los Angeles, immortalando artisti e gruppi destinati a diventare iconici. I suoi scatti, realizzati tra il 1979 e il 1995, furono esposti nel 2006 nella mostra 14 and Shooting, dedicata alla cultura underground californiana. Nella vita privata era stata sposata dal 2000 al 2007 con il musicista e attore Chris Pedersen. In passato aveva avuto relazioni con i musicisti Dave Grohl e Billy Corgan. (di Paolo Martini)

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