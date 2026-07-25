Caltanissetta. Al Risiko Club Ufficiale Eclettica Andrea Kiswarday vince la finale del XXIV° Torneo

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory si è giocata la finale del XXIV° campionato periodico o torneo interno. Quattro i giocatori che si contendevano la vittoria finale: Andrea Kiswarday, Michele Cammarata, Luigi Tricoli e Gabriele Taschetti e il trofeo del torneo realizzato dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia. La partita è giocata nel massimo equilibrio tra i giocatori con Michele Cammarata che viene “penalizzato” all’inizio da un obiettivo con pochi territori in suo possesso.

I minuti passano e la partita prende una piega positiva nei confronti di Luigi Tricoli e Andrea Kiswarday che alla fine ha la meglio su tutti gli altri e vince con 50 punti totali. A fare da contorno alla finale un tavolo di partita amichevole.

“Con questo torneo l’attività ordinaria del Club va in vacanza. – dichiarano dal direttivo – Ma stiamo preparando la seconda edizione del torneo “Sotto le stelle cadenti” prima di Ferragosto, inoltre dalla settimana prossima inizieremo un tour, caldo permettendo, nei paesi limitrofi per promuovere il gioco del Risiko! e trovare nuovi giocatori che magari giocano tra amici. Vorremmo che i tanti che conoscono il gioco ci venissero a trovare e insieme a noi giocare e socializzare, che è il principio per cui ogni giorno dedichiamo parte del nostro tempo”.

Intanto con questa vittoria Andrea Kiswarday conferma l’attuale posizione in classifica del Ranking Nazionale Live che lo vede terzo a 600 punti dal primo. Da settembre in poi sarà una battaglia per conquistare la prima posizione della classifica del RNL.

Il Club da qui a settembre dovrà comporre la squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre per i Risiko Club Ufficiali che si terrà ad Arenzano (GE) dal 20 al 22 novembre, organizzato dal Risko Club Ufficiale “Borgo Pila” di Genova.

“La nostra squadra sarà presente per la quinta volta a questo importante evento nazionale – continuano a dichiarare dal Club nisseno – che vede la presenza di tutti i Club Ufficiali del Risiko! nazionale. E’ sempre una festa che va aldilà del risultato: rincontrare persone che vedi agli eventi nazionali come Raduni, Master e, in questo caso, il Campionato Nazionale a Squadre, è sempre piacevole. Sarà una trasferta abbastanza avventurosa ma non ci tireremo indietro”.