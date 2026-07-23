Serie D. Per la Nissa è iniziata la nuova stagione al “Tomaselli” tra entusiasmo, passione e primi allenamenti

Pronti, via, partenza! E’ iniziata oggi pomeriggio la nuova stagione sportiva 2026/27 della Nissa. Una stagione, la quarta dell’era Giovannone, che si annuncia importante nella misura in cui, facendo leva sulla continuità, dirigenziale, di tecnico e ossatura base della squadra, la Nissa si propone ancora una volta di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie D.

La Nissa riparte dal secondo posto e dalla vittoria dei play off della stagione 2025/2026, ma riparte anche forte di un progetto che la vede sempre al centro grazie all’impegno di dirigenza, staff tecnico, tifosi e sponsor. Una macchina che, con il tempo, s’è andata sempre più perfezionando e che oggi propone ingranaggi da società moderna. I giocatori, agli ordini di mister Di Gaetano e del suo staff tecnico, hanno prima sentito la dirigenza che ha parlato con loro, dopo di che hanno iniziato la preparazione atletica. Test fisici, esercitazioni tecniche e tattiche e le prime sedute sul campo per scandire il ritmo di una nuova stagione dalla quale la Nissa si attende tanto in termini di protagonismo.

L’organico c’è, è stato per gran parte riconfermato nei suoi uomini più importanti, la voglia di fare c’è pure, e c’è anche una passione per la Nissa che, nonostante il gran caldo, vede tanti tifosi vicini alla squadra. E proprio l’entusiasmo e la passione costituiscono un valore aggiunto importante per una Nissa che continua a rappresentare un patrimonio di valori sportivi e calcistici per una Città e per i tifosi che la seguono.

Da oggi, e per le prossime giornate, tanti allenamenti, tanto correre, altrettanto sudare, movimenti con e senza palla, sacrifici. Il tutto per provare ancora una volta a dare del “tu” ad un futuro chiamato Lega Pro. La strada è certamente lunga, ma questa Nissa, per qualità, organizzazione societaria e rosa di prima squadra non ha nulla da invidiare alle sue avversarie. Alla fine, come sempre, sarà il campo a dire l’ultima parola, ma certo è che questa Nissa ha le carte in regola per dire la sua.