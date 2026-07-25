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Rapina a mano armata in una sala bingo a Palermo: bottino di circa 30 mila euro

Redazione 1

Rapina a mano armata in una sala bingo a Palermo: bottino di circa 30 mila euro

Sab, 25/07/2026 - 01:22

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La sala bingo di via Villagrazia, a Palermo, è stata svaligiata da un commando di tre rapinatori a volto coperto, che sono riusciti a fuggire con un bottino stimato in circa 30mila euro. Il colpo è avvenuto mentre il locale era pieno di clienti intenti a giocare, in un episodio che ha seminato paura tra i presenti.

Uno dei banditi era armato con un fucile a pompa. Un cliente è stato colpito al braccio con il calcio dell’arma da uno dei componenti della banda, mentre gli altri due si dirigevano velocemente verso le casse del locale.

In pochi minuti i tre hanno svuotato casseforti e cassetti, dandosi poi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul caso indaga ora la polizia, che ha raccolto le dichiarazioni di chi si trovava nella sala al momento della rapina e ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nel tentativo di risalire all’identità dei tre fuggitivi.

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