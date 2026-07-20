Defender OCTA un fuoristrada ad alte prestazioni

(Adnkronos) – Potenza da supercar, capacità fuoristradistiche estreme e una nuova interpretazione del lusso robusto. Questo rappresenta il Defender OCTA, il modello più potente e dinamico mai realizzato nella storia della famiglia britannica, sviluppato sulla base della Defender 110 per offrire prestazioni elevate tanto su strada quanto sui terreni più impegnativi. La Defender OCTA è equipaggiata con un V8 Twin Turbo mild hybrid da 4,4 litri, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a una trasmissione con riduttore a due velocità. Il propulsore sviluppa 635 Cv e 750 Nm di coppia certificata, che possono raggiungere gli 800 Nm con la funzione Dynamic Launch. L’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari richiede appena 4 secondi, mentre la velocità massima sfiora i 250 chilometri orari nella configurazione con cerchi da 22 pollici e pneumatici all season. A livello di struttura l'assetto è stato profondamente modificato rispetto alla Defender 110. L’altezza da terra è stata aumentata di 28 millimetri mentre la carreggiata è stata ampliata di ben 68 millimetri. Sono stati introdotti bracci trasversali più lunghi e resistenti, ammortizzatori specifici con accumulatori separati e il rapporto di sterzo più rapido mai adottato su una Defender. L’impianto frenante invece utilizza dischi anteriori da 400 millimetri con pinze Brembo. Con questo pulsante si modifica la risposta di acceleratore, lo sterzo, ke sospensioni e i controlli elettronici. Il programma abilita anche l’Off-road Launch, destinato a ottimizzare l’accelerazione sui fondi a bassa aderenza e una calibrazione specifica dell’Abs per le superfici sconnesse. Tra le tante caratteristiche segnaliamo i sedili Performance con poggiatesta integrati e tecnologia Body and Soul Seat, sviluppata con Subpac e Coventry University. Questo sistema trasmette attraverso i sedili vibrazioni sincronizzate con la musica, permettendo agli occupanti anteriori di percepire fisicamente il suono. Provata in strada la Defender OCTA stupisce per le sue qualità tecniche, nonostante le sue dimensioni e una massa superiore alle due tonnellate e mezzo, la OCTA limita in modo efficace rollio e beccheggio grazie alle sospensioni idrauliche permettendo un'ottima guidabilità, la vettura risulta infatti stabile e precisa. La sua strada perfetta è sicuramente lo sterrato, la OCTA dispone di sitemi sofisticati di guida come il Terrain Response che offre programmi dedicati a sabbia, fango e solchi, erba, ghiaia e neve, come il sistema ClearSight Ground View, molto utile quando non si vede bene la strada, che utilizza le telecamere per mostrare sul display il terreno nascosto dal cofano.

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