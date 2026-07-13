Conto alla rovescia per il Rally Valle del Belice: ultimo giorno per le iscrizioni

Ultimo giorno di iscrizioni per il 3° Rally Valle del Belice, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, è valevole per il Campionato Siciliano per le auto moderne, mentre il Rally storico avrà una rilevanza nazionale grazie alla validità per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) e per il Trofeo Rally di Zona Auto Classiche (TRZC).

Il percorso prevede 11 prove speciali per un totale di poco più di 72 chilometri cronometrati. I motori si accenderanno nella mattinata di sabato 18 a Partanna con le verifiche tecniche e lo shakedown, i test ufficiali pre-gara. Nel pomeriggio scatteranno le prime due prove speciali a Gibellina. Domenica 19 luglio il fulcro della sfida con le restanti nove prove (tre tratti da ripetersi tre volte) che vedranno i piloti misurarsi tra il suggestivo scenario del Cretto di Burri, del Belice e Cassaro.

L’evento coinvolgerà l’intera Valle del Belice: Partanna si conferma il centro nevralgico ospitando sia la partenza che l’arrivo, mentre il tracciato toccherà i territori di Gibellina, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale e Montevago. Tutti i Comuni interessati hanno garantito il proprio supporto a fianco degli organizzatori e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

“Non si tratta soltanto di una competizione automobilistica o di una vetrina sportiva – dichiara Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio –. È anche, e soprattutto, uno strumento di promozione per il territorio, un’opportunità per farsi conoscere e per valorizzare le proprie eccellenze. Un percorso virtuoso che va alimentato e che eventi come questo non possono che rafforzare. L’organizzazione solida dell’Automobile Club Trapani è una garanzia di qualità e di rispetto dei valori di una disciplina che richiede rigore, determinazione ed equilibrio”.

“Questa terza edizione conferma la bontà della strada tracciata negli anni scorsi, segnando una crescita costante – sottolinea Giovanni Pellegrino, presidente dell’AC Trapani –. Per consolidare il legame con la nostra terra, quest’anno abbiamo voluto dedicare un’attenzione speciale alla Nocellara del Belice, una cultivar straordinaria e unica in Europa a vantare la doppia DOP, sia come oliva da mensa che da olio”.

Proprio per suggellare questa sinergia tra sport e identità locale, l’Automobile Club Trapani ha istituito quest’anno la prima Coppa Nocellara del Belice. Il premio, che arricchisce il palmarès della manifestazione, nasce con l’intento di promuovere l’eccellenza agroalimentare del territorio, trasformando il weekend di gara in un palcoscenico non solo sportivo, ma anche culturale ed economico per l’intera vallata.

