Carburanti, salgono ancora i prezzi di benzina e diesel: gasolio self a 1,941 euro al litro

(Adnkronos) – Continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel che registra gli aumenti più marcati. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), aggiornati all'8 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service sale a 1,855 euro al litro, rispetto a 1,852 euro del giorno precedente, mentre il gasolio self raggiunge 1,941 euro al litro da 1,935 euro. Sulla rete autostradale, il prezzo medio self si attesta a 1,945 euro al litro per la benzina e a 2,023 euro al litro per il gasolio, rende noto il Mimit. Sul fronte dei mercati internazionali, le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso la seduta di ieri in lieve calo per la benzina, interrompendo due giornate consecutive di rialzi. Secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 di ieri, i prezzi medi della benzina self praticati dalle compagnie oscillano tra 1,852 e 1,867 euro al litro, mentre gli impianti no logo si attestano a 1,849 euro. Per il diesel self i prezzi variano tra 1,930 e 1,953 euro al litro, con i no logo a 1,931 euro. Nel servito, la benzina viene venduta tra 1,939 e 2,062 euro al litro negli impianti delle compagnie (1,905 euro i no logo), mentre il diesel oscilla tra 2,023 e 2,157 euro al litro (1,985 euro i no logo). Per gli altri carburanti, il Gpl viene praticato mediamente tra 0,783 e 0,800 euro al litro (0,763 euro i no logo), mentre il metano per auto varia tra 1,534 e 1,609 euro al chilogrammo (1,551 euro i no logo).

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)