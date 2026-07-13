Biagio Antonacci, annuncia concerto a sorpresa all’alba a Tindari

Stregato dalla SICILIA, l’artista ha aggiunto una data il 18 luglio alle 5.15 del mattino. La meraviglia del Teatro Greco di Tindari a Patti (ME) ha convinto Biagio Antonacci (impegnato in 10 date già tutte sold out in programma dal 3 al 18 luglio) ad organizzare un undicesimo show: si intitolerà ”Vivere l’alba insieme” questo concerto speciale in programma sabato 18 luglio alle 5:15 del mattino. ”La SICILIA mi ha accolto con un affetto che va oltre ogni aspettativa emotiva. E quando si riceve così tanto, nasce il desiderio di restituire qualcosa. Per questo ci ritroveremo ancora all’alba del 18 luglio, alle 5:15 del mattino per un concerto inatteso, un evento dentro l’evento. La sera poi torneremo a vivere insieme l’ultima notte di musica in SICILIA. Perché quando l’incontro è così bello, una notte non basta. Ci vediamo a Tindari, all’alba del 18 luglio… con infinito amore”. È stato Antonacci stesso ad annunciare questo nuovo appuntamento i cui biglietti saranno disponibile dalle 18.00 di oggi su Ticketone e nelle prevendite abituali (https://www.ticketone.it/artist/biagio-antonacci). Queste date SICILIAne fanno parte del tour ”Unplugged 2026” che vedrà questa estate Biagio Antonacci (accompagnato da Placido Salamone alla direzione musicale e chitarre, Luca Visigalli al Basso, Andrea Fontana alla batteria e percussioni, Giovanni Boscariol al Pianoforte/ Hammond e Caterina Coco al Violino, Violoncello, Wurlitzer) esibirsi in una inedita versione live in 4 straordinarie arene per 40 concerti. Dopo il Teatro Greco di Tindari (Patti, ME) il tour proseguirà dal 21 luglio all’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), per poi fare tappa dal 4 settembre all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e concludersi dal 22 al Teatro Grande di Pompei (NA). Durante l’ultima parte del tour, esattamente il prossimo 25 settembre, Antonacci pubblicherà il suo nuovo album di inediti che si intitolerà ”Mustang” (pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy). Nel disco troverà spazio anche il singolo ”You & Me” pubblicato lo scorso aprile.