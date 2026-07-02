Aperte le iscrizioni al settore giovanile del Serradifalco Calcio il cui Responsabile è Salvatore Caramanna

Sono aperte le iscrizioni al Settore Giovanile del Serradifalco Calcio. Le categorie sono:

Piccoli Amici

Primi Calci

Pulcini

Esordienti

Giovanissimi

Allievi

I ragazzi saranno guidati secondo le linee guida che, da anni, accompagnano i nostri giovani atleti verso i grandi palcoscenici. Responsabile del Settore Giovanile: Salvatore Caramanna. Più di 40 anni di esperienza al servizio del Serradifalco Calcio, contribuendo alla crescita di numerosi talenti fino al loro esordio in prima squadra.

Mister Calogero Geraci. Vero esempio di crescita all’interno del settore giovanile del Serradifalco Calcio. Ha mosso i suoi primi passi nel calcio proprio sotto la guida di Mister Caramanna, diventando una bandiera e capitano del Serradifalco e collezionando numerose presenze nel calcio dilettantistico, fino a disputare i campionati di Eccellenza e Serie D.

Mister Enzo Zaccaria. Da anni è il braccio destro di Mister Caramanna. Insieme hanno dato nuova linfa al settore giovanile, garantendo ai ragazzi una preparazione completa sotto l’aspetto tattico e mentale.