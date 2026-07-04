Alla Sancataldese torna uno dei suoi uomini simbolo più amati: Lirio Torregrossa è il nuovo Responsabile dell’area tecnica

La storica bandiera verdeamaranto ha raccolto l’invito della società e ha deciso di sposare con entusiasmo il nuovo progetto della Sancataldese, fondato sull’identità, sull’appartenenza e sull’amore per questi colori. Un ritorno importante anche perchè Lirio Torregrossa è da sempre icona riconosciuta del calcio sancataldese.

A Lirio sarà affidata la guida dell’Area Tecnica, un incarico strategico ma allo stesso tempo di grande responsabilità, con l’obiettivo di costruire una squadra che rispecchi pienamente i valori e le ambizioni della nostra società.La Sancataldese ritrova così uno dei suoi uomini simbolo, un autentico punto di riferimento per l’intero popolo verdeamaranto.

A Lirio Torregrossa è andato il più caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura da parte della società. “Siamo certi – si legge in una nota della stessa società -che con la sua esperienza, la sua competenza e il suo amore per la Sancataldese, saprà scrivere insieme a noi una nuova e importante pagina per i nostri colori”.