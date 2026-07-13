A Palermo atleti della Marathon Caltanissetta in evidenza al 1° Memorial Alessio Azzarello

Una giornata di sport, emozioni e ricordi quella andata in scena ieri, domenica 12 luglio, nel quartiere Bonagia, dove si è disputato il 1° Trofeo Alessio Azzarello, manifestazione podistica valida come prova del Gran Prix Regionale di Corse su Strada – Settore Occidentale.

L’evento è stato dedicato alla memoria di Alessio Azzarello, giovane e talentuoso atleta dell’Universitas Palermo, prematuramente scomparso nel maggio del 2025. Un podista di grande valore, protagonista di numerosi successi e podi nel panorama regionale, ma soprattutto un ragazzo dal sorriso contagioso, amato e stimato da compagni di squadra e avversari.

Non è stato casuale il luogo scelto per il memorial: proprio le strade di Bonagia erano infatti quelle dove Alessio era solito allenarsi. Un tributo intenso e sentito, organizzato dall’Universitas Palermo, presieduta da Ino Gagliardi, che ha voluto ricordare uno dei suoi atleti più rappresentativi con una manifestazione impeccabile sotto ogni aspetto.

Momenti di grande commozione hanno accompagnato la cerimonia inaugurale, alla presenza dei genitori di Alessio, visibilmente emozionati nel vedere così tanti atleti riuniti per rendere omaggio al loro figlio. Un lungo applauso e il calore di amici, compagni di squadra e appassionati hanno reso ancora più significativo questo primo memorial.

Sul piano agonistico, la vittoria è andata a Domenico Conti, compagno di squadra di Alessio, che ha tagliato il traguardo in 35’34”, aggiudicandosi un successo dal forte valore simbolico. Tra le donne, la più veloce è stata Barbara Vassallo, prima classificata con il tempo di 37’50”.

Circa 200 gli atleti provenienti da tutta la Sicilia che hanno preso parte alla competizione, affrontando una giornata resa particolarmente impegnativa dalle elevate temperature. Il percorso, lungo complessivamente 10 chilometri, era ricavato su un circuito cittadino di 2 chilometri da ripetere cinque volte, mettendo a dura prova resistenza e gestione dello sforzo.

Presente anche la Marathon Caltanissetta, rappresentata da quattro atleti che hanno portato a termine con determinazione la prova. Il primo a tagliare il traguardo è stato Francesco Calabrese, che ha concluso in 50’21”, seguito da Massimo Cancemi con 51’40”. Hanno completato con soddisfazione la gara anche Domenica Cannistraci e Maria Rita Fichera, entrambe al traguardo con il tempo di 1h07’.

Il primo Trofeo Alessio Azzarello ha saputo coniugare perfettamente agonismo e memoria, trasformandosi in una grande festa dello sport e dei suoi valori più autentici. Una manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso del calendario podistico siciliano, affinché il ricordo di Alessio continui a vivere sulle strade che tanto amava percorrere di corsa.