vivo annuncia lo smartphone pieghevole X Fold6 e il prossimo debutto in Europa

(Adnkronos) – vivo ha ufficializzato il lancio in Cina del nuovo modello X Fold6, confermando contestualmente la distribuzione commerciale della piattaforma anche sui mercati europei, Italia inclusa, entro la fine del 2026. Il dispositivo si posiziona nella fascia alta del settore e capitalizza le soluzioni ottiche e di elaborazione dell'immagine già introdotte dal marchio con i precedenti modelli orientati all'imaging, trasferendo tali tecnologie all'interno di una struttura pieghevole.

Il nucleo ingegneristico dell'X Fold6 risiede in un sistema fotografico sviluppato in collaborazione con ZEISS, configurato per coprire diverse lunghezze focali. La fotocamera principale si basa su un sensore Samsung HPB da 200 megapixel, equipaggiato con elementi ottici a bassissima riflessione per contenere le aberrazioni cromatiche. Il comparto posteriore è completato da un teleobiettivo APO da 50 megapixel con struttura a periscopio e ingrandimento ottico 3x, supportato da un sistema di stabilizzazione conforme agli standard CIPA 4.5, e da un modulo ultra-grandangolare da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente a 16 millimetri.



Tutte le lenti adottano il rivestimento antiriflesso ZEISS T*, mentre la gestione dei flussi grafici è affidata al chip proprietario BlueImage V3+, ottimizzato per calibrare la stabilità e la nitidezza dello scatto sui pannelli flessibili. Il sistema supporta inoltre l'accessorio ottico esterno ZEISS Telephoto Extender Gen 2, un componente basato su uno schema kepleriano a quindici elementi in vetro che estende la lunghezza focale equivalente fino a 200 millimetri mantenendo un peso di 153 grammi. L'integrazione di un comparto fotografico ad alta risoluzione richiede moduli di alimentazione capaci di sostenere il carico energetico senza alterare l'ergonomia del telefono. A questo scopo, il dispositivo implementa una batteria BlueVolt da 7000 milliampereora che sfrutta accumulatori a stato semi-solido di terza generazione e anodi in silicio di quinta generazione, soluzioni chimiche che incrementano la densità energetica complessiva. Il sistema di alimentazione prevede l'impiego della ricarica rapida FlashCharge cablata a 80 Watt e della tecnologia wireless a 40 Watt, oltre alla funzione di ricarica inversa per il supporto di periferiche esterne. La gestione della produttività e dell'interfaccia utente è supportata dall'architettura del display sdoppiato, composto da uno schermo interno da 8,02 pollici con tecnologia Samsung M14 e da uno esterno da 6,51 pollici prodotto da BOE, entrambi realizzati con tecnologia LTPO a 120 Hertz e in grado di raggiungere una luminosità di picco locale pari a 5000 nit. Sotto il profilo dei processi di calcolo, il terminale adotta la piattaforma hardware Dimensity 9500, sviluppata in sinergia con MediaTek per ottimizzare l'esecuzione delle funzioni di intelligenza artificiale direttamente in locale. Rispetto alle precedenti architetture della stessa sussidiaria, la nuova unità di elaborazione neurale registra un incremento delle prestazioni di picco pari al 111 per cento, fattore che riduce i tempi di latenza nell'elaborazione di testi complessi o nell'attivazione dell'assistente vocale. L'efficienza del processore è coadiuvata dall'ottimizzazione dei consumi energetici della NPU, ridotti del 56 per cento grazie all'introduzione del sistema Swift KV. Queste risorse computazionali gestiscono le funzioni dell'interfaccia proprietaria Atomic Workbench, concepita per abilitare la visualizzazione simultanea di un massimo di cinque applicazioni in modalità seriale o quattro in modalità parallela, agevolando le operazioni di multitasking e la gestione automatizzata dei file d'ufficio tramite strumenti di trascrizione e sintesi in tempo reale.

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