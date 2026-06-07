Sommatino. Francesco Pirrello e Mara Alessi (Full Dance Academy) si sono laureati campioni italiani ANMB

SOMMATINO. Risultato straordinario ai Campionati Italiani ANMB per i giovani talenti della Full Dance Academy. Francesco Pirrello e Mara Alessi si sono laureati Campioni Italiani nella categoria 12/13 Classe B1, portando in alto il nome di Sommatino con impegno, sacrificio e passione.

L’amministrazione comunale s’è complimentata con gli atleti, gli insegnanti e le famiglie che ogni giorno sostengono questo percorso fatto di dedizione e grandi emozioni. Un traguardo meritato che rende orgogliosa tutta la comunità sommatinese.