Lampedusa attende il Papa, l’isola si trasforma in un grande cantiere

Lampedusa, in attesa di Papa Leone il 4 luglio, si è trasformata in un cantiere a cielo aperto. Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova segnaletica orizzontale, la prossima settimana inizieranno le opere per riasfaltare dal molo fino al lungomare Luigi Rizzo, ma anche le vie Stazzone e Delle Grotte, dall’uscita dall’aeroporto e un pezzo di via Bonfiglio evia Anfossi.

“Faremo lavori di ripristino e messa in sicurezza del molo dove attracca il traghetto, rifaremo il poggia portellone e riprenderemo la pavimentazione del porto. Disposta la chiusura temporanea del molo – spiega il sindaco Filippo Mannino – . Ma c’è una novità: abbiamo ottenuto il nulla osta per riaprire Cala Pisana e il disservizio sarà minore, le navi potranno attraccare infatti qui”. Mannino ha ringraziato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e gli assessori regionali Alessandro Aricò, Elvira Amata e Giusi Savarino “che si sono messi a disposizione, con consistenti fondi economici, che ci consentiranno di accogliere il Santo Padre”