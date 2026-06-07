Sutera. S’è insediato il Consiglio comunale; eletto il Presidente del Consiglio

SUTERA. Si è insediato il neo-eletto Consiglio comunale di Sutera, che ha segnato l’avvio ufficiale della nuova consiliatura e il pieno ritorno degli organi elettivi dell’Ente.

Nel corso della seduta ha prestato giuramento il Sindaco Carmelo Salamone, assumendo ufficialmente le funzioni di primo cittadino e dando inizio al nuovo mandato amministrativo.

Il Consiglio comunale ha eletto all’unanimità Presidente del Consiglio comunale Onofria Marina Malta. Nel suo intervento di insediamento, la Presidente ha sottolineato il ruolo centrale del Consiglio quale luogo di rappresentanza democratica, confronto politico e collaborazione istituzionale, nel rispetto delle persone e delle istituzioni.

È stato inoltre eletto Vicepresidente del Consiglio comunale il consigliere di minoranza Onofrio Lo Bue, a conferma dell’importanza della partecipazione e della rappresentanza di tutte le componenti politiche.

Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina della Commissione elettorale comunale:

Membri effettivi

• Tina Schillaci e Giuseppe Landro (maggioranza)

• Salvatore Maniscalco (minoranza)

Membri supplenti

• Carmela Alongi e Marco Vitellaro (maggioranza)

• Onofrio Lo Bue (minoranza)

Nel corso della seduta è stata ribadita la centralità del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e l’importanza della collaborazione tra tutte le istituzioni locali nell’interesse della comunità suterese.

La nuova Amministrazione comunale conferma inoltre la propria disponibilità all’ascolto, al dialogo e al coinvolgimento attivo delle cittadine e dei cittadini, nella convinzione che la partecipazione di tutte e tutti alla vita della comunità rappresenti una risorsa fondamentale per costruire un futuro condiviso e orientato al bene comune.