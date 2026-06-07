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Salvini, non perdiamo tempo con chi tradisce, la Lega guarda avanti “Siamo seri, coerenti e determinati come dal primo giorno”

Redazione

Salvini, non perdiamo tempo con chi tradisce, la Lega guarda avanti “Siamo seri, coerenti e determinati come dal primo giorno”

Dom, 07/06/2026 - 15:53

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“Non ruberemo nemmeno venti secondi del vostro tempo per parlare di chi ha deciso di tradire la fiducia del partito, dei militanti e degli elettori per inseguire poltrone e interessi personali. La Lega guarda avanti. Con serietà, coerenza e determinazione. Come dal primo giorno”. Lo scrive il vicepremier e leader leghista in un post scriptum all’introduzione della consueta newsletter domenicale con cui gli aggiornamenti sull’attività del partito. L’implicito riferimento è ai parlamentari che hanno lasciato la Lega per far parte di Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci.

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