Regione Siciliana. Politiche sociali, 15 milioni per l’assistenza agli alunni con disabilità

Quindici milioni di euro per i servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi e l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità gravissima o ad alta intensità di cura che frequentano le scuole comunali dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato la somma ai distretti socio-sanitari dell’Isola che avranno il compito di trasferire le risorse ai singoli Comuni in base al fabbisogno reale manifestato dalle amministrazioni locali, fornendo così un’assistenza che integra quella igienico-personale già di competenza del personale Ata.

«Con questo provvedimento – dichiara l’assessore Nuccia Albano – diamo una risposta concreta e immediata alle famiglie siciliane e ai Comuni, scongiurando qualsiasi rischio di interruzione di servizi che sono essenziali per il diritto allo studio e l’integrazione sociale dei nostri ragazzi più fragili. Non si tratta solo di una procedura contabile, ma di un impegno politico preciso: garantire che nessun allievo resti indietro per mancanza di assistenza specialistica, assicurando al contempo ai distretti la liquidità necessaria per operare in questa direzione».

L’importo viene assegnato sulla base del numero di disabili minori gravissimi comunicato dai singoli distretti socio-sanitari e riconosciuti, dall’Unità di valutazione multidisciplinare o dal medico specialista dell’Asp di residenza dell’alunno, ad “alta intensità di cura”.