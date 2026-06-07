Sicilia, la corsa in ospedale poi il parto in strada con l’ausilio del 118: mamma e figlia in buona salute

Era in viaggio verso l’ospedale Garibaldi di Catania con la famiglia ma durante il tragitto le contrazioni sono aumentate. Quindi la sosta obbligata lungo la strada statale 121 e l’immediata chiamata al 118. L’equipaggio da Paternò è arrivato mentre il parto era in corso: ad assistere la donna sono stati il medico Massimiliano La Spina, l’infermiere Benedetto Conigliello e l’autista soccorritore Patrizia Salvà. Prezioso l’aiuto di due cittadini che si trovavano vicino al rifornimento Pappalardo dove la donna stava per mettere alla luce la bambina, non hanno esitato a fermarsi per offrire supporto alla famiglia in attesa dei soccorsi. Pochi istanti dopo è arrivata la notizia più bella: la bambina è nata in buone condizioni di salute. Un momento di grande emozione per tutti i presenti, reso ancora più speciale dal lieto fine. Dopo le prime cure, mamma e neonata sono state trasportate all’ospedale Garibaldi, dove entrambe sono state affidate alle cure del personale sanitario per i controlli di routine. Una storia, scrive il quotidiano la Sicilia di Catania, che racconta non solo la gioia di una nuova vita, ma anche l’importanza del lavoro svolto ogni giorno dagli operatori del 118