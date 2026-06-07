Caltanissetta. Crollo in via Amico Valenti, Janni: “Chi ha redatto nel proprio edificio il fascicolo del fabbricato?”

Il Prof. Leandro Janni, Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia attraverso una nota interviene in merito al crollo di una parte del parapetto dell’attico di un edificio condominiale sito in via Gabriele Amico Valenti a Caltanissetta. Di seguito la nota integrale.

Poco dopo le 17.30 di ieri pomeriggio, sabato 6 giugno 2026, è improvvisamente crollata su strada pubblica una parte del parapetto dell’attico di un edificio condominiale sito in via Gabriele Amico Valenti. Grazie a Dio non c’è stato alcun danno a persone o animali. La strada è stata chiusa e sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco.Ma diciamolo chiaramente: non pochi edifici, a Caltanissetta, edifici “moderni”, ovvero palazzine e palazzi in cemento armato realizzati dopo gli anni ’60, si trovano nelle medesime condizioni. Il livello qualitativo dell’edilizia pubblica e privata nissena non era, negli anni scorsi, certamente esemplare. Pertanto mi chiedo: chi ha redatto a Caltanissetta, nel proprio edificio, il cosiddetto “fascicolo del fabbricato”? Parlo del documento tecnico nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza di un immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica e della manutenzione. Il “fascicolo del fabbricato” non è obbligatorio a livello nazionale, e ovviamente ha dei costi. La sua istituzione dipende dai regolamenti edilizi comunali. Dunque? Prof. Leandro Janni, Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia