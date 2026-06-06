Carabinieri, gli auguri della Compagnia di Caltanissetta all’ANC “G. Ugolini” nel 212° anniversario di fondazione dell’Arma

In occasione della ricorrenza del 212 anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della Compagnia di Caltanissetta ha rivolto le proprie espressioni di saluto ed augurali al Presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri – sezione “G. Ugolini”, ed al relativo fondatore, oggi socio effettivo, Carabiniere Michele Cannizzaro.

La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione eroica dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Una celebrazione che quest’anno è ancora più significativa, ricorrendo gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana.

Ieri a Reggio Calabria si è svolta la cerimonia per il 212° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla celebrazione hanno preso parte, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Salvatore Luongo, autorità civili, militari e religiose. Presenti anche i Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Lavoro e Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. In occasione di questo Anniversario dell’Arma è stata sottolineata l’importanza dello “sguardo” dei Carabinieri: “sempre presenti sul territorio, ogni giorno, attenti ai bisogni delle comunità”.