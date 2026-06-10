Sicilia, Terrana(Udc): “Le dimissioni di Schifani sarebbero un errore, il centrodestra ritrovi unità e responsabilità”

“In queste ore si rincorrono valutazioni e riflessioni che meritano equilibrio e senso di responsabilità. Ritengo che ipotizzare le dimissioni del presidente Renato Schifani rappresenterebbe un grave errore politico e istituzionale”. Questa la dichiarazione del Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, che prosegue: “Schifani è stato scelto dai siciliani per guidare la Regione e ha il dovere, ma anche il diritto, di portare avanti il mandato ricevuto dagli elettori. Le difficoltà e le divergenze che possono emergere all’interno di una coalizione non possono trasformarsi in occasioni di divisione o, peggio ancora, in un regalo agli avversari politici. Il centrodestra ha il dovere di ritrovare unità, spirito di squadra e senso di appartenenza. Nessuno può pensare di rafforzare la propria posizione indebolendo quella della coalizione. Quando prevalgono personalismi, egoismi e contrapposizioni, il rischio concreto è quello di lavorare inconsapevolmente per favorire la vittoria del centrosinistra”.Il Coordinatore Politico dell’Udc Sicilia invita al dialogo, al confronto ed all’unità.”Le sfide che attendono la Sicilia richiedono stabilità, serietà e una visione condivisa. È il momento del dialogo, del confronto leale e della responsabilità. I cittadini si aspettano risposte ai problemi, non polemiche e divisioni. Per queste ragioni rinnovo il mio convinto sostegno al presidente Renato Schifani e rivolgo un appello a tutte le forze del centrodestra affinché prevalgano buon senso e interesse generale. L’unità della coalizione è un valore da preservare e rappresenta la condizione indispensabile per continuare a governare la Sicilia e per impedire che le nostre divisioni finiscano per consegnare la vittoria alla sinistra. La politica deve sempre saper anteporre il bene della comunità alle convenienze personali. È questo il momento della responsabilità e della coesione, non delle fughe in avanti e delle divisioni.”