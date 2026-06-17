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Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la ‘Viking Row’ è ovunque

AdnKronos

Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la ‘Viking Row’ è ovunque

Mer, 17/06/2026 - 14:35

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(Adnkronos) – I tifosi della Norvegia danno spettacolo ai Mondiali 2026. I supporter di Haaland & co. si esibiscono nell'ormai celeberrima Viking Row ovunque: sulle scale mobili, nei locali e ovviamente allo stadio. Schiere di tifosi, all'unisono, mimano la 'remata' dei vichinghi accompagnata dai cori ritmati. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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