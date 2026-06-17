Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la ‘Viking Row’ è ovunque

(Adnkronos) – I tifosi della Norvegia danno spettacolo ai Mondiali 2026. I supporter di Haaland & co. si esibiscono nell'ormai celeberrima Viking Row ovunque: sulle scale mobili, nei locali e ovviamente allo stadio. Schiere di tifosi, all'unisono, mimano la 'remata' dei vichinghi accompagnata dai cori ritmati.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – I tifosi della Norvegia danno spettacolo ai Mondiali 2026. I supporter di Haaland & co. si esibiscono nell'ormai celeberrima Viking Row ovunque: sulle scale mobili, nei locali e ovviamente allo stadio. Schiere di tifosi, all'unisono, mimano la 'remata' dei vichinghi accompagnata dai cori ritmati.