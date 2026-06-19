Norvegia, la febbre dei Mondiali in parlamento: la Viking Row dei deputati

(Adnkronos) – Il parlamento norvegese si trasforma in una curva di uno stadio dei Mondiali. I deputati si esibiscono nella celeberrima Viking Row, la vogata ritmata che i tifosi di Haaland & co. mettono in scena sugli spalti, nelle strade e nei locali.
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(Adnkronos) – Il parlamento norvegese si trasforma in una curva di uno stadio dei Mondiali. I deputati si esibiscono nella celeberrima Viking Row, la vogata ritmata che i tifosi di Haaland & co. mettono in scena sugli spalti, nelle strade e nei locali.