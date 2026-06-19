Salute

Norvegia, la febbre dei Mondiali in parlamento: la Viking Row dei deputati

AdnKronos

Norvegia, la febbre dei Mondiali in parlamento: la Viking Row dei deputati

Ven, 19/06/2026 - 14:24

Condividi su:

(Adnkronos) – Il parlamento norvegese si trasforma in una curva di uno stadio dei Mondiali. I deputati si esibiscono nella celeberrima Viking Row, la vogata ritmata che i tifosi di Haaland & co. mettono in scena sugli spalti, nelle strade e nei locali. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta