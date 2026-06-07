Nicoletti-Cancemi, impresa al Rally dei Nebrodi: l’equipaggio nisseno 13° assoluto e vittoria di classe dopo una straordinaria rimonta



Una gara vissuta tutta all’attacco, una rimonta costruita prova dopo prova e un risultato finale che premia talento, determinazione e spirito di squadra. I nisseni Carlo Nicoletti e Salvatore Cancemi tornano dal 26° Rally dei Nebrodi con una prestazione di grande spessore che li ha portati a conquistare il primo posto nella classe Rally4-R2 e un prestigioso tredicesimo posto nella classifica assoluta.

La competizione non era iniziata nel migliore dei modi. La prima giornata di gara aveva infatti riservato qualche imprevisto che aveva costretto l’equipaggio della Peugeot 208 VTi a inseguire. Una situazione che avrebbe potuto compromettere il risultato finale, ma Nicoletti e Cancemi hanno saputo reagire con carattere e lucidità, recuperando progressivamente terreno sugli avversari.

Speciale dopo speciale, il duo siciliano ha aumentato il ritmo risalendo la classifica generale fino a chiudere tra i migliori equipaggi dell’intera manifestazione. Un risultato di assoluto prestigio se si considera che davanti a loro figuravano vetture di categoria superiore, molto più potenti e performanti.



A certificare la qualità della prestazione è arrivata la vittoria nella classe Rally4-R2, dove Nicoletti e Cancemi hanno preceduto Marco Tirintino e Roberto Lapoli, secondi classificati, e Giuseppe Barreca e Marco Marin, terzi. Un successo costruito con intelligenza, esperienza e una costanza di rendimento che ha fatto la differenza nelle fasi decisive della gara.

Con il tempo finale di 42’29″5, l’equipaggio nisseno ha dimostrato ancora una volta di saper sfruttare al massimo il potenziale della propria Peugeot 208 VTi, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama rallistico siciliano.

Particolarmente significativo il commento di Giuseppe Nicoletti, padre di Carlo e presenza costante al fianco del figlio in ogni appuntamento sportivo, sempre pronto a dispensare consigli ed esperienza maturata negli anni trascorsi nel mondo dei motori. «Siete stati due guerrieri fino alla fine. Purtroppo la prima giornata di gara non è stata del tutto fortunata, ma siete riusciti a recuperare lo svantaggio e a vincere la classe R2B confrontandovi con avversari di ottimo livello. Carlo, riesci sempre ad entusiasmarmi ed emozionarmi».



Parole che raccontano meglio di qualsiasi cronometro il valore di una prestazione che va oltre il semplice risultato sportivo. Dietro il tredicesimo posto assoluto e la vittoria di classe ci sono sacrifici, passione, lavoro di squadra e il sostegno di chi segue l’equipaggio con affetto e competenza.

Al termine della manifestazione sono arrivati i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, dal team BrSport Beccaria agli sponsor e ai collaboratori che, dietro le quinte, rendono possibile ogni partecipazione alle competizioni.

Il Rally dei Nebrodi consegna così un’altra soddisfazione a Carlo Nicoletti e Salvatore Cancemi, protagonisti di una rimonta che conferma il loro valore e la loro capacità di lottare fino all’ultimo metro di gara.