Mondiali, Van der Vaart: “Giapponesi sono tutti uguali”. Accuse di razzismo

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Bufera e accuse di razzismo ai Mondiali 2026. L'ex calciatore del Real Madrid e della Nazionale olandese Rafael van der Vaart è entrato nel mirino della critica dopo aver espresso un giudizio valutato come razzista sul Giappone, ultimo avversario proprio dell'Olanda all'esordio nella rassegna iridata. Van der Vaart, in diretta televisiva a un emittente olandese per cui sta commentando i Mondiali, aveva detto infatti che "i giapponesi sono tutti uguali". Una frase infelice che ha provocato indignazione e portato alle scuse dell'ex calciatore: "Mi dispiace moltissimo. Posso capire che alcune persone possano aver trovato offensive le mie parole. Se ho ferito qualcuno con il mio commento, mi scuso", ha detto Van der Vaart. "Non era assolutamente mia intenzione offendere. Prendo molto sul serio le reazioni e comprendo che le mie parole possano essere interpretate in modo diverso", ha continuato Van der Vaart, "per questo motivo, voglio anche sottolineare che non avevo assolutamente intenzioni razziste o discriminatorie con la mia osservazione. Spero che le mie intenzioni e il contesto del commento siano più chiari dopo questa spiegazione".

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