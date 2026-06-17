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Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo 0-0 – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo 0-0 – Diretta

Mer, 17/06/2026 - 18:09

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Oggi, mercoledì 17 giugno, la squadra del ct Roberto Martinez fa il suo esordio nella Coppa del Mondo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti e affronta la Repubblica Democratica del Congo a Houston.  
Dove vedere Portogallo-Repubblica Democratica del Congo? La partita sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn.  Si tratta di una delle sfide del Gruppo K, di cui fanno parte anche Uzbekistan e Colombia, in campo nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno alle 4. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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