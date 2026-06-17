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Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia 0-0 – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia 0-0 – Diretta

Mer, 17/06/2026 - 21:14

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno dell'Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama. Calcio d'inizio alle 22.  
Dove vedere Inghilterra-Croazia? La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn. Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.  Ghana e Panama si affronteranno invece nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, all'una.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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