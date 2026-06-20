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Mondiali, oggi Brasile-Haiti – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Brasile-Haiti – Diretta

Sab, 20/06/2026 - 02:02

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(Adnkronos) – Torna in campo il Brasile ai Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti sfida Haiti – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. All'esordio nel girone C, il Brasile ha pareggiato 1-1 con il Marocco offrendo una prestazione deludente, mentre Haiti ha perso 1-0 contro la Scozia.  Alle 5 in campo Turchia e Paraguay.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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