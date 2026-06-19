Mondiali, Marocco-Scozia 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Il Marocco torna protagonista ai Mondiali 2026. La Nazionale africana sfida la Scozia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone C. Il Marocco è reduce da un'ottima prestazione all'esordio contro il Brasile, fermato sull'1-1, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0, prendendosi la testa del gruppo. Alle 3 la partita tra Brasile e Haiti.

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