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Mondiali, Marocco-Scozia 0-0 – Diretta

AdnKronos

Mondiali, Marocco-Scozia 0-0 – Diretta

Ven, 19/06/2026 - 23:32

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(Adnkronos) – Il Marocco torna protagonista ai Mondiali 2026. La Nazionale africana sfida la Scozia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone C. Il Marocco è reduce da un'ottima prestazione all'esordio contro il Brasile, fermato sull'1-1, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0, prendendosi la testa del gruppo.  Alle 3 la partita tra Brasile e Haiti. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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