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Merkel svela il suo ritratto: “E’ strano quando si diventa storia”

AdnKronos

Merkel svela il suo ritratto: “E’ strano quando si diventa storia”

Mar, 30/06/2026 - 23:14

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(Adnkronos) – L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha svelato il suo ritratto, destinato ad affiancare quelli dei suoi predecessori presso la Cancelleria di Berlino. Merkel ha tagliato il nastro per inaugurare il dipinto dell'artista franco-tedesco Jérémie Queyras al Bode Museum di Berlino, dove rimarrà esposto fino a ottobre. Secondo il quotidiano Die Zeit, Merkel ha posato per il ritratto per diversi mesi in uno studio appositamente allestito a Berlino. "È strano quando si diventa lentamente storia", ha dichiarato l'ex cancelliera settantunenne al giornale la scorsa settimana. "Quindi resterò lì appesa", ha aggiunto, con il suo tipico pragmatismo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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