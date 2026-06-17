Iran, Trump: “Non volevo assistere a un disastro economico, ecco perché ho fatto l’accordo”

(Adnkronos) – "Non volevo assistere a un disastro economico". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una conferenza stampa a Evian, spiegando i motivi che l'hanno portato a raggiungere un'intesa con l'Iran. "Se non avessimo concluso l'accordo, lo Stretto di Hormuz non sarebbe stato aperto e le bombe avrebbero continuato a cadere senza sosta", ha proseguito Trump, secondo cui i due giorni del vertice G7 a Evian "sono stati un'opportunità per discutere i dettagli dell'accordo con i nostri amici più stretti". Il memorandum d'intesa con l'Iran sarà firmato "a breve, domani o forse il giorno dopo", ha detto il presidente Usa, aggiungendo che Washington e Teheran "molto probabilmente firmeranno un accordo" e annunciando che gli Stati Uniti hanno inviato una copia del memorandum a Israele. Il tycoon ha quindi confermato di aver avuto contrasti con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla gestione della situazione in Libano. "Netanyahu a volte si lascia prendere un po' troppo dall'entusiasmo – ha detto Trump – Abbiamo avuto una piccola divergenza sul Libano e gli ho detto che sarebbe stato meglio usare un tocco più morbido". Questioni come il programma missilistico iraniano e i gruppi armati sostenuti da Teheran nella regione saranno affrontate in un percorso negoziale parallelo con il coinvolgimento dei Paesi del Golfo, ha poi reso noto il presidente degli Stati Uniti. "Porteremo avanti uno sforzo parallelo con le nazioni del Golfo per affrontare le questioni non nucleari, come i missili balistici convenzionali", ha affermato Trump. Il presidente ha tuttavia riconosciuto che l'Iran continuerà a mantenere capacità missilistiche convenzionali. "Devono averne perché anche altri le hanno. Dovrei permettere all'Arabia Saudita di avere missili e impedire all'Iran di averli?", ha osservato. Il segretario generale di Hezbollah Naim Qassem ha detto di considerare l'accordo fra Stati Uniti e Iran come una "grande vittoria" per Teheran e un "momento chiave" per il Libano. In un messaggio trasmesso in televisione, si è congratulato con gli iraniani, con la resistenza "per questa grande vittoria" e ha sollecitato il Libano "a trarne profitto per espellere Israele" dal territorio libanese.

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