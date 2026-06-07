Giunta firma l’impresa a Caltanissetta: suo il trofeo nel tempio del tennis siciliano

Massimo Giunta scrive il proprio nome nell’albo d’oro del torneo internazionale “Città di Caltanissetta”. Il tennista romano si è aggiudicato la seconda edizione del Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo al termine di una finale dominata, che ha confermato l’eccellente stato di forma messo in mostra per tutta la durata della competizione.

Il match: dominio romano

Sul campo centrale del TC Caltanissetta, gremito in ogni ordine di posto da un pubblico delle grandi occasioni, Giunta ha sfoderato una prestazione di rara solidità. Con un tennis chirurgico, preciso e caratterizzato da una determinazione feroce, il capitolino ha avuto la meglio sul beniamino di casa Luca Potenza, chiudendo i conti in un’ora e 25 minuti di gioco con il punteggio di 6-1, 6-4. Un successo mai in discussione, che incorona Giunta come il tennista più in palla di questa settimana siciliana.

La festa e le istituzioni

Al termine della contesa, la cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine e sportive. Presenti il sindaco e presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta, Walter Tesauro, l’assessore allo sport Toti Petrantoni, il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti e il vertice della FITP Sicilia, Giorgio Giordano. A rappresentare il club e il main sponsor, il presidente del TC Caltanissetta Claudio Miccichè, il direttore del torneo Ivano Aquilina e, per la Bcc G. Toniolo e San Michele, l’avvocato Giuseppe Riggi ( (consigliere e Presidente del Comitato esecutivo) e Francesco Giunta (Quadro direttivo della Banca)

Il fair play dei protagonisti

Al termine dell’incontro, il clima di sportività ha prevalso sul risultato sportivo. Luca Potenza, nonostante l’amarezza della sconfitta, ha elogiato il vincitore: «Complimenti a Massimo. Ringrazio lo staff e l’organizzazione; qui mi sono sentito come a casa. Un pensiero speciale va a chi mi è stato vicino in un momento particolare della mia vita».

Parole al miele anche dal vincitore, Massimo Giunta, che ha dedicato il successo al suo angolo: «Questo torneo ha un valore tecnico superiore al montepremi di 30mila dollari, siete stati straordinari. Un plauso a Luca, non solo un grande giocatore ma una persona di qualità eccezionali. Il ringraziamento più grande va al mio coach Salvo Caruso: lavoriamo insieme da pochi mesi, ma spero sia l’inizio di un lungo percorso. Grazie anche al mio staff in Spagna e a questo pubblico meraviglioso: ci rivediamo l’anno prossimo!».

(In foto da sinistra: Claudio Miccichè, Francesco Giunta, Massimo Giunta e Giuseppe Riggi).

(Foto di Gemma Barletta ed Edoardo Giglio)