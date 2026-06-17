Giannelli (ServiceNow): “E’ rivoluzione che richiede volontà di tutti”

(Adnkronos) – “È una rivoluzione che porterà sicuramente dei grandissimi vantaggi, ma bisogna farla insieme, perché non esiste un ecosistema in grado di evolvere in un modo così trasformativo senza la volontà di tutti”. Ad affermarlo Filippo Giannelli, Vp Italy & Israel, Country Leader Italy di ServiceNow, a margine del ServiceNow Ai Summit. L’evento, ora in corso negli East End Studios di Milano, rappresenta un momento di apprendimento e di confronto con gli esperti del settore dell’Intelligenza artificiale, un’occasione per comprendere come implementare questo strumento nella propria organizzazione e nel lavoro di tutti i giorni. Come spiega Giannelli, “oggi siamo qui perché insieme ai nostri clienti, ai nostri partner e ai nostri testimonial stiamo scambiando idee, stiamo cercando di capire qual è la via migliore per realizzare questa rivoluzione”. In questo contesto, sottolinea Giannelli, ServiceNow ha “la responsabilità di tracciare una via, di mettere a fattor comune le varie esperienze”. La società di software statunitense ha infatti sviluppato una piattaforma di cloud computing per aiutare le aziende a gestire le operazioni e i flussi di lavoro digitali. “ServiceNow è l’Ai control tower per la business reinvention”, racconta il manager. “Con l’AI stiamo ritrasformando il modo di lavorare. Siamo la piattaforma migliore per realizzare questa trasformazione perché noi i processi li facciamo da più di vent’anni: a livello mondiale”, conclude Giannelli, “ci sono più di cento miliardi di workflow costruiti su ServiceNow”.

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