Foreste urbane contro le ondate di calore nelle città

(Adnkronos) – Secondo uno studio congiunto condotto dall'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iret) e dal College of Environmental Science and Forestry della State University of New York (SUNY-ESF), pubblicato sulla rivista scientifica npj Urban Sustainability, l'incremento della copertura arborea fino a una soglia minima del 30 per cento dell'intera superficie cittadina è in grado di ridurre in modo significativo l'impatto delle ondate di calore. La ricerca ha preso in esame un campione eterogeneo composto da dieci città italiane, diversificate per estensione demografica e collocazione geografica: Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Attraverso l'applicazione del modello climatico urbano denominato "i-Tree Cool Air", il quale integra variabili relative a temperatura, tassi di umidità, tipologia di copertura del suolo e densità della vegetazione, i ricercatori hanno calcolato la capacità di raffreddamento degli alberi derivante dai processi combinati di ombreggiamento e di evapotraspirazione. Per verificare l'efficacia del modello, il gruppo di lavoro composto da Theodore Endreny, Marco Ciolfi, Anna Endreny, Francesca Chiocchini e Carlo Calfapietra ha proiettato lo scenario della copertura arborea al 30 per cento sulla base meteo-climatica dell'estate del 2003. Le simulazioni indicano che una simile densità di aree verdi nei singoli quartieri avrebbe permesso di diminuire di circa il 36 per cento l'impatto termico estremo, parametro calcolato prendendo come riferimento l'eccesso di mortalità da calore registrato nella popolazione di età pari o superiore ai 65 anni. La distribuzione dei benefici termici non risulta omogenea, ma si concentra prevalentemente nei settori urbani caratterizzati da un'elevata densità abitativa e da un forte tasso di cementificazione del suolo. In merito alle dinamiche microclimatiche locali, Marco Ciolfi e Francesca Chiocchini hanno spiegato: “I benefici sarebbero particolarmente importanti nei quartieri più cementificati e densamente abitati, dove l'effetto dell'isola di calore urbana si manifesta più intenso. Il raffreddamento prodotto dipende anche dalla disponibilità d'acqua: nei climi mediterranei, sempre più soggetti a siccità, potrebbe essere necessario integrare infrastrutture verdi e sistemi efficienti di gestione delle acque per mantenere gli alberi in salute senza aumentare eccessivamente l'umidità”. Lo studio evidenzia dunque la necessità di un approccio integrato che associ alla piantumazione di specie arboree un piano di gestione sostenibile delle risorse idriche.

L'introduzione delle foreste urbane genera inoltre una serie di vantaggi ambientali collaterali che incidono direttamente sulla resilienza delle città. I servizi ecosistemici forniti dall'incremento del patrimonio arboreo comprendono l'abbattimento degli inquinanti atmosferici, l'aumento del sequestro di anidride carbonica e la riduzione del deflusso superficiale delle acque piovane, grazie alla creazione di superfici maggiormente permeabili. Sotto il profilo economico, il valore di questi benefici ambientali è stato stimato in media attorno ai 56 mila dollari all'anno per chilometro quadrato di superficie alberata. Theodore Endreny ha sottolineato le prospettive applicative della ricerca: “Rispetto all'urgenza di preparare le città al caldo estremo, questo lavoro di ricerca propone una soluzione concreta. Le foreste urbane possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, a beneficio della salute pubblica e della qualità della vita, assieme a maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana. Contiamo di sviluppare modelli dettagliati, in modo da identificare i quartieri deputati alla dimora di nuovi alberi”. La mappatura di dettaglio rappresenterà il passaggio successivo per pianificare gli interventi di forestazione urbana su scala di quartiere.

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