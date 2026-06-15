Salute

Due morti in mare, un 59enne a Lipari ed una bimba a Licata

Redazione

Due morti in mare, un 59enne a Lipari ed una bimba a Licata

Lun, 15/06/2026 - 00:04

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PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia in mare a Lipari, dove un turista di 59 anni, originario della provincia di Siracusa, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua davanti alla frazione di Canneto. L’uomo si era allontanato a nuoto da un noto lido della zona quando, improvvisamente, si è sentito male e non è più riuscito a raggiungere la riva. A soccorrerlo è stato un diportista che lo ha recuperato in mare e portato a bordo della propria imbarcazione. Una volta a terra sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra di rianimazione ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ed una bimba di 7 anni, originaria di Ravanusa, è morta dopo avere accusato un malore nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno cercato di rianimare la piccola ma non c’è stato nulla da fare.

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