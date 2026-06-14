Sommatino. Conclusa la celebrazione del Corpus Domini: la presenza dell’amministrazione comunale tra valori e appartenenza al territorio

SOMMATINO. Si è conclusa la celebrazione del Corpus Domini, un appuntamento profondamente sentito dalla comunità sommatinese, vissuto con raccoglimento, partecipazione e condivisione.

Come Amministrazione Comunale, quella guidata dal sindaco Salvatore Letizia è stata presente rinnovando valori, tradizioni e senso di appartenenza al territorio.

“Momenti come questi – ha commentato il sindaco Letizia – rappresentano un’occasione preziosa per ritrovarsi come comunità e custodire insieme il patrimonio di fede e di cultura che ci unisce. Al termine della celebrazione, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita e a quanti hanno partecipato con presenza e devozione”.