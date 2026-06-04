Completata dalla Nissa la raccolta di tutte le liberatorie dei suoi tesserati a seguito di pagamento delle spettanze dovute

La SSD NISSA F.C. ha comunicato che l’Amministratore Unico, Dott. Antonio Marrone, ha completato la raccolta di tutte le liberatorie dei tesserati con contratto in scadenza al 30 giugno 2026, debitamente sottoscritte e autenticate da pubblico ufficiale, a seguito dell’integrale pagamento delle spettanze dovute.

Un risultato raggiunto con largo anticipo rispetto alle scadenze federali, reso possibile dalla straordinaria disponibilità e dal costante impegno del Patron Luca Giovannone, che ancora una volta ha dimostrato con i fatti il proprio attaccamento ai colori biancoscudati, la propria serietà e il profondo senso di responsabilità nei confronti della società, dei tesserati e della città. La puntualità con cui sono stati onorati tutti gli impegni economici rappresenta l’ennesima testimonianza concreta di una proprietà solida, presente e rispettosa delle persone che hanno contribuito al percorso sportivo della Nissa.

L’Amministratore Unico desidera esprimere un sincero ringraziamento al Patron Giovannone per la fiducia, la generosità e il sostegno costante che consentono alla società di operare con programmazione, credibilità e serenità, dentro e fuori dal campo. È stato inoltre conferito mandato al Segretario Generale affinché proceda al deposito delle liberatorie e della documentazione necessaria presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto delle disposizioni federali vigenti.

La regolarità nei pagamenti verso i tesserati e le loro liberatorie autenticate da pubblico ufficiale inoltre, sono fondamentali sia per l’iscrizione in Serie D e sia per un’eventuale iscrizione in lega pro attraverso una riammissione o ripescaggio qualora si liberassero dei posti. La Nissa continua così a costruire il proprio futuro su valori concreti: serietà, rispetto degli impegni e amore per i colori biancoscudati. (foto Marcello Giugno – Nissa Fc)