Cobolli litiga con l’arbitro, cos’è successo a Roland Garros

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli litiga con l'arbitro al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 7 giugno, il tennista azzurro ha sfidato Alexander Zverev nella finale dello Slam di Parigi, in una partita segnata anche da un momento di nervosismo. Nelle fasi finali del quarto set, un servizio di Zverev viene chiamato dentro dall'arbitro, che convalida l'ace, ma fa infuriare Cobolli. L'azzurro infatti si avvicina e indica il segno della pallina, che sembra essere effettivamente oltre la linea. Il giudice di sedia si avvicina ma conferma la sua decisione, provocando le decise proteste di Cobolli, che continua a sostenere come la pallina fosse out. L'azzurro torna quindi, sconsolato, a fondocampo.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)